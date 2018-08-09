Москвичей предупредили о жаре до 28 градусов в пятницу

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Столичный главк МЧС России предупредил москвичей о жаре до 28 градусов в пятницу, 10 августа.

"По прогнозу синоптиков Росгидромета 10 августа 2018 года на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 9 августа на 10 августа 12-14 градусов, в центре города 15-17 градусов, днем 10 августа 26-28 градусов. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 10 августа. В городе сохраняется риск возникновения пожаров. Повышенный уровень опасности действует в столице с 6 августа.

В пятницу, 10 августа, в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе – +26... +28 градусов, по области – от +23 до +28 градусов.

По данным метеорологов, в предстоящие выходные москвичей ждет 30-градусная жара, однако уже с началом новой недели в столице снова похолодает. Синоптики обещают, что до воскресенья включительно в городе продержится антициклональная погода, благодаря чему обойдется без осадков.

Начиная с понедельника, 13 августа, с приближением атмосферных фронтов циклона, на небе станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется максимум до 20–25 градусов.