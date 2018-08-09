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Общество

9 августа, 17:50

Ученые нашли один из самых древних в мире сыров

общество за рубежом наука

Фото: АР/Amr Nabil

Специалисты из итальянского университета Катании, которые изучают предметы из гробницы в районе Саккара под Каиром, нашли один из самых древних в мире сыров. Ученые оценили его возраст в 3,2 тысячи лет. Сыр был приготовлен из коровьего, овечьего и козьего молока.

Исследования проводились совместно с Каирским университетом. Специалисты изучали твердые остатки сыра из погребения в Саккаре в Египте, который произвели в 1290 – 1213 годах до нашей эры, передает РИА Новости.

После лабораторных исследований ученые обнаружили в сыре бактерии, которые могли вызывать заболевание, известное в Древнем Египте как "средиземноморская лихорадка", которая вызывала сильную слабость.

Ранее ученые расшифровали тексты на двух оксиринхских папирусах, которые датируются III веком: на них записаны приворотные заклинания и рецепты лекарств. Оксиринхские папирусы были обнаружены в 1896 году в Египте оксфордскими учеными: они заметили, что благодаря засушливой почве и отсутствию новых поселений на месте древнего города Оксиринха там сохранилось большое количество папирусов. Древнейшие рукописи, найденные там, датируются 50 годом нашей эры, а самые поздние — VI веком.

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