Больных детей не будут пускать в школы и детсады в сезон простуд

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Простуженных детей не будут пускать в учебные заведения в период обострения гриппа и ОРВИ. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

Ребенка отправят домой при подозрении на заболевание, сообщает газета "Известия".

Как отмечается, такая мера поможет минимизировать риск распространения заболеваний.

Кроме того, школам и дошкольным образовательным учреждениям нужно закупить бактерицидные лампы, термометры, дезинфекционные средства и маски для индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут выбрать, в каких общественных местах нужно разместить дополнительные прививочные пункты. Голосование открыто в проекте "Активный гражданин". Сделать прививку от гриппа в столице можно не только в поликлиниках, но и в мобильных медицинских пунктах, открытых у станций метро и во всех офисах "Мои документы".