Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода без осадков ожидается в столице в четверг, 9 августа. Температура воздуха днем составит около 25 градусов, а ночью она упадет до 14 градусов.

Небо будет облачным с прояснениями. Осадков в городе не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

Скорость западного ветра не превысит восемь метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе 9 августа из-за риска возникновения пожаров. Отмечалось также, что в городе установилась не характерная для последнего летнего месяца жаркая погода.

В середине недели столица попала в холодную яму, но с четверга, по прогнозам синоптиков, начнется новая волна потепления. К выходным температура воздуха вновь поднимется до тридцатиградусных отметок.