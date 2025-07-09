Роман японского писателя стал самым продаваемым в первой половине 2025 года в России

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Самой продаваемой книгой в крупнейшей книжной сети "Читай-город – Буквоед" в первой половине 2025 года стал роман "Если все кошки в мире исчезнут" японского писателя Гэнки Кавамуры, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные компании. Россияне приобрели около 50 000 экземпляров книги.

Она также заняла второе место по штучным продажам на маркетплейсе Ozon и стала самым популярным художественным произведением на площадке. Книгу в России издала "Бомбора". В центре сюжета – смертельно больной почтальон, к которому приходит дух. Тот предложил продлить человеку жизнь за то, чтобы он выбирал вещи, которые навсегда исчезнут из мира.

Первые места по популярности на маркетплейсах Ozon и Wildberries занял нон-фикшен. Россиян интересовали книга о борьбе с никотиновой зависимостью – "Легкий способ бросить курить" писателя Аллена Карра – и мотивирующее произведение о богатстве – "Самый богатый человек в Вавилоне" бизнесмена Джорджа Клейсона. На сайте "Литрес" наибольшую популярность за полугодие приобрела эзотерическая аудиокнига "Трансферинг себя" авторства Вадима Зеланда.

Среди книжных вкусов россиян преобладают иностранные авторы. Среди произведений отечественных писателей самыми прибыльными оказались романы Анны Потапкиной (творческий псевдоним – Анна Джейн), фантастический детектив "Тайна мертвого ректора" Виктора Дашкевича и фэнтези "Морана и Тень. Плетущая" Лии Арден.

Ранее генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев рассказал о динамике книжного рынка в Москве на прошлой неделе. Жители столицы покупали "Если все кошки в мире исчезнут", роман "Тума" писателя Захара Прилепина и биографию группы The Beatles "Битлз. Ангелы и демоны".