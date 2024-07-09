Умер глава Управления государственной экспертизы Минобороны Магомед Хандаев

Фото: Министерство обороны РФ

Глава управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Магомед Хандаев скончался, его похоронят в селе Гента", – указано в сообщении.

Село Гента находится в Шамильском районе Дагестана. Хандаев родился там 14 мая 1963 года.

Он закончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие академические курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте России, а также Дагестанский государственный технический университет.

Хандаев был назначен на должность начальника управления государственной экспертизы Минобороны в июне 2023 года.