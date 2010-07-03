Сябитова раскритиковала Харламова за шутки над Гузеевой

Роза Сябитова раскритиковала Гарика Харламова за комичные ролики, в которых фигурирует Лариса Гузеева, передают "Дни.ру".
Сябитова утверждает, что Харламов привлекает к себе новую аудиторию в социальных сетях путем высмеивания публичного шоу на федеральном канале и ее ведущую.
"Когда я вижу, что человек делает что угодно, лишь бы собрать нужное ему количество подписчиков, мне становится по-человечески жалко Гарика. Потому что все имеет свое начало и свой конец. Когда ты уходишь с пьедестала, ты это чувствуешь и видишь, что интерес к тебе падает", – высказалась Сябитова.
За Ларису Гузееву также вступила Василиса Володина. Она отметила, что Харламов перешел границу смешного в своих роликах, добавив, что систематические шутки говорят только об отсутствии этики у юмориста.
"Выбрать женщину мишенью и на ней упражняться – это не очень прилично", – отметила ведущая программы "Давай поженимся!".
Сябитова и Володина вступились за свою коллегу после выхода ролика, на котором телеведущая нецензурно выражается в программе "Давай поженимся". Данное видео на странице Харламова вызвало ажиотаж, набрав множество лайков и комментариев.
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