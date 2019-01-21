Пользователи Сети перепутали Мадонну с Гузеевой

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Легенда поп-сцены Мадонна неожиданно превратилась из блондинки в роковую брюнетку. Это сбило с толку пользователей Сети, которые перепутали певицу с Ларисой Гузеевой, сообщает "Дни.ру".

"Боже, как похожа на нашу Гузееву, просто одно лицо", "Прямо Гузеева в лучшие годы", "Копия Ларисочки Гузеевой", "Можно смело к Сябитовой в студию, никто не отличит", – пишут российские поклонники Мадонны под ее фотографией в Instagram.

Однако цвет волос не единственное изменение во внешности певицы. Недавно фанаты обсуждали снимок из нью-йорского бара. Поклонники уверены, что она сделала пластику ягодиц. Кроме того, овал ее лица стал более очерченным, скулы чуть выше, а глаза приподняты к вискам. Это говорит о том, что Мадонна прибегла к подтяжке лица.



Ранее сообщалось, что на сцене "Евровидения" в Тель-Авиве ждут выступления Мадонны в качестве приглашенной звезды. Организаторы шоу сейчас ведут с ней переговоры.

Принципиальное согласие уже дано, но пока сторонам не удается договориться о размере гонорара. Список имен других приглашенных звезд пока находится в стадии формирования.