Политолог оценил идею изменения правил выдачи земли многодетным семьям в РФ

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил предложение утвердить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.

По его словам, многодетные семьи должны поощряться государством.

"Без сомнения надо навести порядок в этой сфере, без сомнения многодетные семьи должны поощряться государством. Потому как они не только способствуют улучшению демографической ситуации в нашей стране, но и являются примером для всех остальных семей", – цитирует Орлова RT.

Эксперт заявил, что непригодные для жилья участки, которые выделяют многодетным семьям, могут повлиять на решение других семей пойти по пути рождения трех и более детей. Орлов подчеркнул, что этого допускать нельзя.

С предложением утвердить требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей ранее выступила думский депутат Яна Лантратова. Соответствующее обращение парламентарий направила на имя председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Лантратова предлагает прописать, что предоставляемые россиянам участки должны соответствовать обязательным минимальным требованиям.

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