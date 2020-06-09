Молдавия предложила Росавиации возобновить регулярные рейсы с 15 июня

Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Власти Молдавии предложили Росавиации с 15 июня возобновить регулярные рейсы. Письмо с соответствующей инициативой было направлено первому заместителю министра транспорта России, руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько.
"Было принято решение о возобновлении с 15 июня 2020 года регулярных полетов в/из Республики Молдова, со строгим соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Принимая во внимание вышесказанное, предлагаем вам начать регулярные полеты на паритетной основе между нашими странами с 15 июня 2020 года", – сказано в обращении.
Отмечается, что орган гражданской авиации республики разработал инструкцию по руководству пассажирами и авиационным персоналом. Согласно ей, в терминал будут допускаться только пассажиры. При этом все они должны будут соблюдать безопасную дистанцию между друг другом как на территории воздушной гавани, так и в аэропортовых автобусах.
Помимо этого, в числе предлагаемых правил – измерение температуры у пассажиров, использование масок и перчаток, а также уборка всех поверхностей в аэропорту и на борту самолетов.
Ранее стало известно о том, что Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками. Также РФ разрешает въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими родственниками.
Россия частично открывает авиасообщение с другими странами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: