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Общество

17:58

Молдавия предложила Росавиации возобновить регулярные рейсы с 15 июня

общество туризм

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Власти Молдавии предложили Росавиации с 15 июня возобновить регулярные рейсы. Письмо с соответствующей инициативой было направлено первому заместителю министра транспорта России, руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько.

"Было принято решение о возобновлении с 15 июня 2020 года регулярных полетов в/из Республики Молдова, со строгим соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Принимая во внимание вышесказанное, предлагаем вам начать регулярные полеты на паритетной основе между нашими странами с 15 июня 2020 года", – сказано в обращении.

Отмечается, что орган гражданской авиации республики разработал инструкцию по руководству пассажирами и авиационным персоналом. Согласно ей, в терминал будут допускаться только пассажиры. При этом все они должны будут соблюдать безопасную дистанцию между друг другом как на территории воздушной гавани, так и в аэропортовых автобусах.

Помимо этого, в числе предлагаемых правил – измерение температуры у пассажиров, использование масок и перчаток, а также уборка всех поверхностей в аэропорту и на борту самолетов.

Ранее стало известно о том, что Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками. Также РФ разрешает въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими родственниками.

Россия частично открывает авиасообщение с другими странами

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