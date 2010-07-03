В столице прошел мастер-класс по спасению людей с участием собак-водолазов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Жители Москвы 9 июня смогли посетить мастер-класс по спасению людей из воды с участием собак-водолазов на поисково-спасательной станции "Строгино". Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На встречу с горожанами были приглашены спасатели на воде Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, оперативные мотогруппы, кинологические подразделения пожарно-спасательного центра, организации "СпасРезерв" и "Соттер" со своими четвероногими помощниками. Служебные собаки показали свой мастер-класс по спасению людей из воды и поиску человека", – сказано в сообщении.

На мастер-класс к спасателям москвичи пришли со своими домашними питомцами. Встреча завершилась фотосессией. В пресс-службе добавили, что все желающие смогли пожать лапу талисману московских пожарных и спасателей – таксе Марусе.



"Москва в цифрах": служебные собаки

Ранее сообщалось, что собаки-спасатели будут патрулировать столичные пляжи этим летом. Следить за безопасностью они будут в местах отдыха у воды: "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор– 3", в Строгинской пойме, на поисково-спасательных станциях "Левобережная", "Академическая" и "Мещерская".

