Заявки на участие в новой сессии столичных ярмарок дня начнут принимать в июне

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Прием заявок на участие в новой волне ярмарок выходного дня стартует на портале mos.ru с 09:00 18 июня. Закончится он в 23:59 22 июня. Вторая торговая сессия ярмарок пройдет с 6 июля по 30 сентября.
"Чтобы оформить заявку, пользователям необходимо зайти на mos.ru в раздел "Услуги", подраздел "Бизнес" и выбрать услугу "Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве", – цитирует пресс-службу департамента информационных технологий портал мэра и правительства Москвы.
Участвовать в торговле смогут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Приглашаются как главы фермерских или личных подсобных хозяйств, так и огородники и животноводы.
Во время отбора можно сохранить черновик заявки. Тогда при заполнении следующих обращений можно будет сэкономить время, отмечается в сообщении.
Подать заявку можно и в любом столичном центре "Мои документы", где сотрудники помогут фермерам зарегистрировать обращение. Ближайший офис можно найти на mos.ru.
Соискателя проинформируют обо всех этапах рассмотрения заявки в личном кабинете на портале и по электронной почте. В некоторых случаях пользователям может понадобиться принести оригинальные документы в офис ГБУ "Московские ярмарки". Об этом фермеров тоже предупредят в личном кабинете на mos.ru. Вопросы, связанные с процедурой регистрации, можно задать специалистам профильного учреждения по телефону: +7 (499) 128-76-37.
Результаты отбора объявят 29 июня до 23:59. Реестр решений опубликуют на официальных сайтах департамента торговли и услуг и ГБУ "Московские ярмарки". Фермерам направят личные уведомления.
Первая ярмарочная сессия открылась 20 апреля. Она продолжится до 1 июля. Торговые площадки есть в каждом округе столицы. Адреса можно найти на столичном портале открытых данных.
На ярмарках представлена продукция стран – участников Евразийского экономического союза.
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