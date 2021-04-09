Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой

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Только 9% россиян довольны своей нынешней зарплатой, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру".
Опрос проходил во всех регионах страны в апреле. Участниками исследования стали более 4,5 тысячи человек старше 18 лет, передает РИА Новости.
Аналитики "Работы.ру" интересовались не только текущими зарплатами, но и ожиданиями респондентов. Выяснилось, что четверть опрошенных хотели бы получать как минимум на 50 тысяч рублей больше, чем сейчас.
Примерно такое же количество россиян устроила бы прибавка в размере 20–30 тысяч. 14% респондентов хотели бы увеличить зарплату на 40–50 тысяч, а 10% – на 30–40 тысяч рублей. Только 7% опрошенных оказались бы довольны повышением в пределах 10 тысяч рублей.
Похвалиться реальным увеличением зарплаты в первом квартале 2021 года смогли 7% жителей России, 1% получил повышение в должности. Еще 1% получил повышение по службе без роста оклада. При этом каждый пятый респондент рассчитывает получить повышение во втором квартале.
В исследовании отмечается, что в декабре 2020 года повышать зарплаты сотрудникам планировали 32% работодателей.
Ранее в Госдуме предложили радикально повысить зарплаты бюджетников. Первый зампредседателя ГД по экономической политике Владимир Гутенев отметил, что работники бюджетной сферы в России работают не хуже своих зарубежных коллег.
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