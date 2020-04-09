Половина заболевших в Москве моложе 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Половина заболевших коронавирусом в Москве – люди моложе 45 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

В городе подтверждено 857 новых случаев заражения. Всего в Москве зарегистрировано 6698 случаев. 47% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, из них более 4% – старше 80 лет. 3% из заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны оставаться по месту жительства. Это необходимо для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Покидать квартиру можно при обращении за экстренной медпомощью и при иной угрозе жизни и здоровью, для поездок на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке. Кроме того, это касается случаев выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания) и выноса мусора.

За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.

11 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы для лечения заболевания. В разработке и тестировании участвуют НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови имени Гаврилова.