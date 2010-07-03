Разрешение на работу в России отменят для творческих иностранцев

Депутаты Дмитрий Вяткин, Магомед Селимханов, Рамзил Ишсарин, Иван Сухарев и Сергей Гаврилов внесли в Госдуму законопроект об отмене разрешений на работу для прибывших в Россию с краткосрочным визитом иностранцев, работающих в творческой сфере. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения должны создать более благоприятные условия для тех, кто приезжает на мероприятия, которые не могут планироваться заранее и носят некоммерческий характер. В случае принятия закона таких приезжих освободят от получения разрешения на работу или патента, а учреждения культуры и искусства – от получения разрешения на привлечение иностранцев.
Сейчас граждане других государств, занятые в творчестве, могут находиться в России в течение более 30 суток. Для этого они должны получать разрешение на работу и специальную визу. При этом иностранцы, которые также являются творческими работниками, но прибывают в РФ ненадолго, могут участвовать в творческих вечерах, лекциях и мастер-классах.
Ранее сообщалось, что в прошлом году приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума. При этом с каждым новым кварталом количество приезжающих в страну людей уменьшалось.
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