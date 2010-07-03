Штрафы для недобросовестных фармкомпаний хотят увеличить

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы заявил, что штрафы для недобросовестных фармацевтических компаний могут увеличить в 10 раз. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, штраф может быть увеличен со 100 тысяч до 1 миллиона рублей.
"В настоящее время готовятся обоснования для увеличения штрафа для организаций, нарушающих требования, предъявляемые к фармацевтическим компаниям. В частности, предусматривается увеличение в 10 раз штрафа за нарушение, предусмотренное статьей 14.1 КоАП РФ "Осуществление фармацевтической деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)" либо статьей 14.4.2 КоАП", – сказано в сообщении.
В прошлом году в рамках противодействия "аптечной наркомании" сотрудники подразделений ГУ МВД по Москве провели 419 мероприятий и привлекли к административной ответственности 103 юрлица. Из них на 93 были наложены штрафы на сумму около 11,5 миллиона рублей.
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