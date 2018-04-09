Воздух в Москве в понедельник прогрелся до +19 градусов

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Воздух в центре Москвы в понедельник, 9 апреля, прогрелся почти до +19 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Метеостанция на Балчуге в 15:00 зафиксировала температуру +18,7 градусов. На базовой московской метеостанции ВВЦ воздух прогрелся до +18 градусов, в Тушине – до +18,3 градусов.

Температурные показатели выше апрельской нормы на 7–8 градусов, и больше соответствуют климатическим показателям середины мая. По прогнозам синоптиков, 10 апреля столбики термометров поднимутся еще выше.

В ночные часы в столице столбики термометров не упадут ниже +4... +9 градусов, а днем воздух успеет прогреться до +15...+20 градусов. Небольшое похолодание придет в среду. Атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и сильный ветер.

Солнечная и теплая погода вернется в город уже с 12 апреля.