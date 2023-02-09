Эксперт рассказала, как взрослому справиться с застенчивостью

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Негативный опыт из прошлого, который стал основой стеснительности в характере, не позволяет вести себя иначе во взрослом возрасте. Справиться с застенчивостью поможет новая модель поведения в конкретных ситуациях, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Марину Гладышеву.

Стеснительность закладывается в детстве, когда ребенок сталкивался с осуждением или неодобрением. Такой опыт диктует человеку оставаться в таком же состоянии, как и в прошлом. Это может проявляться в невнятной речи, ужимках и неловкости. В некоторых случаях у человека появляется излишняя бравада в виде агрессии или показной уверенности.

"И пока ситуации, которая вызывает это чувство, нет, проявления будут такими, а как только подобное случится, человек либо будет всегда ее избегать, либо, оказавшись в ней, испытает в моменте чувство застенчивости, которое в себе не принимает", – поделилась Гладышева.

Эксперт подчеркнула, что справиться со стеснительностью во взрослом возрасте можно. Однако для этого необходимо признать свою неуверенность в той или иной ситуации. Гладышева рекомендовала приобретать новый опыт и не бояться проходить испытания.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно воспитывать застенчивого ребенка. По ее словам, родители должны учитывать, что стеснительные ребята требуют к себе особого отношения: их нельзя стыдить, а также акцентировать внимание на их характере при других людях.

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