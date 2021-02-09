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Москва 24

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Общество

19:29

Журналист опроверг информацию, что живет в подъезде московской высотки

общество

Фото: телеграм-канал "Москва Новости"

Российский журналист Тигран Логян заявил, что история о его проживании в подъезде столичного дома не соответствует действительности. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

8 февраля в СМИ появилась информация о мужчине, проживающем в подъезде многоэтажки в Ховрине. В публикациях было указано, что он раньше был журналистом, а теперь является обманутым дольщиком, купившим жилье в Сочи. По данным СМИ, Логяна выгнала из квартиры сестры и он остался на улице.

"У меня и так натянутые отношения с родней, а тут стало еще хуже. Сейчас тот, кто разместил эту информацию, уже все удалил, но новость распространилась молниеносно", – заверил журналист, добавив, что теперь ему регулярно звонят люди и предлагают помощь.

Логян объяснил, что никогда не побирался и не просил помощи. В настоящий момент он ищет работу по специальности, рассчитывая вернуться в журналистику.

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