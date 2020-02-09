Самолет МЧС России прибыл в Китай с гуманитарной помощью

Фото: МЧС России/ТАСС

Самолет МЧС России прибыл в КНР с гуманитарной помощью. Лайнер доставил средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.

"Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Китай. Он доставил 183 кубометра гуманитарного груза", – рассказали в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Уточняется, что лайнер был отправлен с подмосковного аэродрома Раменское. В сборе гуманитарного груза приняли участие Московская, Тверская и Воронежская области.

Первые данные о новом типе пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. На данный момент жертвами вируса в Китае вируса стали 811 человека, количество зараженных превысило 37 тысяч заболевших.