Гололедица, снег и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве 9 февраля

Облачная и морозная погода ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице термометры покажут от 2 градусов мороза до нуля градусов. В ночь на воскресенье температура опустится до 7 градусов мороза.
В Подмосковье субботняя температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночные часы прогнозируется понижение температуры до 10 градусов ниже нуля.
Днем и ночью в столичном регионе ожидаются небольшой снег и гололедица, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
Ранее синоптики рассказали о погоде в День всех влюбленных. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что 14 февраля в Москве установится комфортная зимняя погода.
Пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнце. По словам Вильфанда, на будущей неделе теплее всего будет 12 и 13 февраля. В эти дни столбики термометров покажут 4–5 градусов со знаком плюс.
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