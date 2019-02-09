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06:54

Гололедица, снег и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве 9 февраля

общество погода

06:54

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Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Облачная и морозная погода ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице термометры покажут от 2 градусов мороза до нуля градусов. В ночь на воскресенье температура опустится до 7 градусов мороза.

В Подмосковье субботняя температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночные часы прогнозируется понижение температуры до 10 градусов ниже нуля.

Днем и ночью в столичном регионе ожидаются небольшой снег и гололедица, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали о погоде в День всех влюбленных. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что 14 февраля в Москве установится комфортная зимняя погода.

Пройдут небольшие осадки, при переменной облачности иногда будет выглядывать солнце. По словам Вильфанда, на будущей неделе теплее всего будет 12 и 13 февраля. В эти дни столбики термометров покажут 4–5 градусов со знаком плюс.

общество погода

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