В Совфеде прокомментировали инициативу о свободных новогодних каникулах

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал порталу Москва 24 инициативу Госдумы об использовании новогодних каникул в любое время года.
"Не могу высказаться положительно по этой инициативе. Все-таки труд человека должен быть обеспечен работой органов власти, в частности безопасность труда. Сомневаюсь, что будет такая возможность, скажем, на производстве, из-за двух-трех человек запускать линию", – прокомментировал сенатор.
Валерий Рязанский считает, что предложенная мера не будет поддержана. "Я не думаю, что эта инициатива пройдет. Скорее всего, против выступят профсоюзы, а подобные вопросы рассматривают и правительство, и представители профсоюзов", – объяснил сенатор.
Напомним, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев предложил разрешить россиянам использовать дни новогодних каникул в любое время года. По его мнению, это облегчит адаптацию к рабочему графику после долгого отдыха.
По словам Роструда, следующие длинные выходные будут в марте – с 8 по 10 число. Выходной день 23 февраля, который в этом году выпал на субботу, перенесут на 10 мая.
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