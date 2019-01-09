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16:32

В Совфеде прокомментировали инициативу о свободных новогодних каникулах

общество эксклюзив

16:32

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал порталу Москва 24 инициативу Госдумы об использовании новогодних каникул в любое время года.

"Не могу высказаться положительно по этой инициативе. Все-таки труд человека должен быть обеспечен работой органов власти, в частности безопасность труда. Сомневаюсь, что будет такая возможность, скажем, на производстве, из-за двух-трех человек запускать линию", – прокомментировал сенатор.

Валерий Рязанский считает, что предложенная мера не будет поддержана. "Я не думаю, что эта инициатива пройдет. Скорее всего, против выступят профсоюзы, а подобные вопросы рассматривают и правительство, и представители профсоюзов", – объяснил сенатор.

Напомним, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев предложил разрешить россиянам использовать дни новогодних каникул в любое время года. По его мнению, это облегчит адаптацию к рабочему графику после долгого отдыха.

По словам Роструда, следующие длинные выходные будут в марте – с 8 по 10 число. Выходной день 23 февраля, который в этом году выпал на субботу, перенесут на 10 мая.

общество эксклюзив

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