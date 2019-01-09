Комитет Госдумы поддержал законопроект о блокировке ресурсов с фейковыми новостями

Законопроект, предлагающий блокировать сайты с фейковыми новостями, которые создают угрозу для жизни граждан или массового нарушения порядка, поддержали в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. В документе речь идет о ресурсах, которые распространяют недостоверную общественно значимую информацию. Правом обратиться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к таким сайтам предлагается наделить генпрокурора РФ и его заместителей.
Инициаторами внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы стали члены Совета Федерации и первый зампред председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Авторы документа хотят закрепить изменения в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и закон "О СМИ".
В декабре минувшего года Владимир Путин подписал закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете. Тем самым он разрешил блокировать опасные для несовершеннолетних россиян сайты.
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