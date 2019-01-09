Россияне выйдут на пенсию по льготе с июля

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Начиная с июля часть россиян смогут воспользоваться специальной льготой, позволяющей выйти на пенсию на шесть месяцев раньше срока. Речь идет о гражданах, которым до изменений в законодательстве заслуженный отдых полагался в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

В наступившем году в стране стартует поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Согласно принятому закону, переход к новым параметрам будет плавным.

"Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства", – отметили в ПФР.

Речь идет в основном о женщинах 1964 года рождения и мужчинах 1959 года рождения. В пресс-службе также напомнили, что для многих жителей РФ пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. Это относится к шахтерам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, которые заняты в тяжелых условиях труда.

Льготный выход на пенсию сохранится у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

В конце декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев выслушал доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра финансов Антона Силуанова, министра труда Максима Топилин и главы ПФР Антона Дроздова, посвященные индексации пенсий в 2019 году. Главу правительства заверили в том, что пенсионная система страны полностью готова к выплатам повышающихся пенсий.