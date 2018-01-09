В центре Москвы можно будет пройти тест "Принцесса на горошине"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

На Тверской площади установят кровать для прохождения теста "Принцесса на горошине". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Попробовать себя в роли принцессы на горошине смогут все желающие. На односпальную кровать положат 10 разноцветных тюфяков, через которые надо будет почувствовать горошину.

Также с 9 по 11 января на сцене площади покажут несколько спектаклей по сказкам Ганса Христиана Андерсена. Зрители смогут поучаствовать в представлениях.

Главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 14 января. В этом сезоне фестиваль посвящен миру театра. На уличных сценах проходят выступления, мастер-классы и интерактивные программы. Работают также ресторанные и торговые шале.