Роспатент предложил платить авторам процент от реализации их изобретений

8 декабря, 09:44
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Роспатент предлагает выплачивать изобретателям проценты от реализации их разработок. Об этом RT рассказал руководитель ведомства Григорий Ивлиев.
"Автору нужно платить от результата, полученного в ходе реализации интеллектуальной собственности. Это мировая практика. У нас формально в законе предусмотрена возможность выплаты, но практически ни одно предприятие не ставит автора в процентном соотношении к доходу, который будет получен от изобретения", – заявил он.
По словам Ивлиева, для этого нужно изменить законодательство. Он напомнил, что сейчас по закону автору "могут быть выплачены 10 процентов". "Давайте слово "может" заменим на "выплачивается", и мы увидим, что автор не просто будет обивать пороги, не просто будет изобретать, а будет создавать продукты, более способные к коммерциализации", – уверен он.
Глава Роспатента добавил, что это предложение будут обсуждать с патентной средой, изобретателями и промышленниками.
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