Умер математик, автор книг о казино Лев Натансон

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Математик, разработчик симуляторов покера и автор книг об азартных играх Лев Натансон скончался в возрасте 75 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на Дмитрия Лесного, с которым Натансон в соавторстве выпускал книги.

По информации телеграм-канала SHOT, причиной смерти математика стала острая сердечная недостаточность. Тело мужчины в его квартире на улице Свободы в столичном районе Покровское-Стрешнево обнаружила племянница.

Натансон был научным редактором книги "Русский преферанс". Вместе с Лесным он написал серию книг "Математика игр в казино" о покере, блэкджеке и рулетке.

Математик также разработал алгоритм программы "Марьяж" для игры в преферанс, создал ряд покерных тренажеров для Windows.