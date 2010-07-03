Послами русского языка в мире стали 15 студентов

Фото: послыря.рф

Пятнадцать представителей российских вузов прошли отбор по международной волонтерской программе "Послы русского языка в мире".

Участники программы знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамотность и интерес к чтению среди молодежи. Программа реализуется Государственным институтом русского языка имени Пушкина с 2015 года. За это время более 30 тысяч школьников и студентов приняли участие в образовательно-просветительских занятиях волонтеров.

"Послы помогают иностранным ребятам увидеть многообразие и красоту русского языка, познакомиться с традициями, историей и искусством России. Но самое главное – происходит диалог культур, взаимное обогащение", – приводятся на сайте Белгородского государственного национального исследовательского университета слова одной из победительниц проекта Юлии Кириченко.

Первые просветительские экспедиции в страны СНГ пройдут уже в декабре.

В 2016 году послом русского языка стала Мирей Матье. Певица отметила, что гордится наградой. "Русский язык давно пленил меня красотой звучания. Это язык любви, искусства, поэзии. Читать Пушкина, слушать русские песни для меня истинное наслаждение", – сказала артистка.

