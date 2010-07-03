Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:51

Послами русского языка в мире стали 15 студентов

общество

Фото: послыря.рф

Пятнадцать представителей российских вузов прошли отбор по международной волонтерской программе "Послы русского языка в мире".

Участники программы знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамотность и интерес к чтению среди молодежи. Программа реализуется Государственным институтом русского языка имени Пушкина с 2015 года. За это время более 30 тысяч школьников и студентов приняли участие в образовательно-просветительских занятиях волонтеров.

"Послы помогают иностранным ребятам увидеть многообразие и красоту русского языка, познакомиться с традициями, историей и искусством России. Но самое главное – происходит диалог культур, взаимное обогащение", – приводятся на сайте Белгородского государственного национального исследовательского университета слова одной из победительниц проекта Юлии Кириченко.

Первые просветительские экспедиции в страны СНГ пройдут уже в декабре.

В 2016 году послом русского языка стала Мирей Матье. Певица отметила, что гордится наградой. "Русский язык давно пленил меня красотой звучания. Это язык любви, искусства, поэзии. Читать Пушкина, слушать русские песни для меня истинное наслаждение", – сказала артистка.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика