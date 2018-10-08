МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в понедельник

Фото: depositphotos/Chalabala

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве днем в понедельник, 8 октября, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромет, в период с 13:00 до 17.00 часов 8 октября в Москве ожидается ветер с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении ведомства.

Горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также метеорологи сообщили, что предстоящей ночью в столичном регионе ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов.

8 октября синоптики зафиксировали необычное распределение температуры воздуха. Ночью в столице было теплее, чем днем.

В дневные часы в регионе ожидается прохладная погода, температура воздуха не превысит 8-10 градусов тепла. В регионе будет бушевать северо-западный ветер.

По прогнозам метеорологов, осень в столичном регионе может задержаться, а зима – наступить заметно позже.

Ясная и прохладная погода будет в Москве в понедельник