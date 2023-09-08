Депутат оценил идею создать льготную карту для оплаты спортивного инвентаря

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Первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов назвал хорошей идею создать платежную карту для социально незащищенных групп, которая будет предназначаться для оплаты расходов на спорт. Об этом сообщает RT.

"Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это – вложение в будущее. Здоровье нашей молодежи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей – это я приветствую", – отметил он.

С предложением создать предназначенную для оплаты расходов на спорт платежную карту ранее выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее обращение она направила на имя Михаила Мишустина.

Она предложила создать такую льготу по аналогии с "Пушкинской картой". Выдавать ее можно малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, указала парламентарий. По ее мнению, саму карту можно назвать именем одного из наиболее выдающихся российских спортсменов.

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