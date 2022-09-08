Анджелина Джоли и Джонни Депп зарегистрировали брак в Петербурге

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Жители Санкт-Петербурга сменили имена специально для привлечения внимания к яркой свадьбе, сообщает портал 78.ru.

Так, 8 сентября во Дворце бракосочетаний № 1 поженились Джонни Депп и Анджелина Джоли. Идея выбрать звездные имена пришла в голову специалистам пиар-агентства, к которому обратилась пара.

История любви художника Игоря Ректора и психолога Екатерины Кирпичниковой зародилась на тренинге личностного роста. Девушка там работала, а мужчина пришел учиться.

Ранее в официальный брак спустя 20 лет после помолвки вступили американская актриса и певица Дженнифер Лопес и американский актер Бен Аффлек. Церемония состоялась 16 июля в часовне A Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе.

Американская артистка выбрала в качестве свадебных нарядов два платья: первое было заимствовано со съемок одного из фильмов, второе – в кружевах от Zuhair Murad.