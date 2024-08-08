Диетолог Макиша подтвердила несовместимость грейпфрута с лекарствами

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Таблетки категорически нельзя запивать соком цитрусовых, особенно грейпфрута, рассказала врач-диетолог Марина Макиша, сообщает Pravda.Ru.

Главная причина такого запрета, ответила врач, кроется в печени. Работающие там ферменты, цитохромы, принимают участие в детоксикации, расщепляя ряд веществ, поступающих в организм.

"Скорее всего, в грейпфруте содержится что-то, что может ингибировать, или блокировать, работу фермента цитохром P450 в клетках печени", – уточнила эксперт.

В результате лекарство будет плохо расщепляться, а его концентрация от этого повысится. Последнее, по словам Макиши, может привести к побочным эффектам и передозировке. Так, уверена врач, цитохром P450 метаболизирует до 50% различных лекарственных средств.

Кроме того, нельзя не только запивать таблетки таким соком, но и вовсе употреблять грейпфрут в течение как минимум 4 часов после приема лекарств, добавила эксперт.

"Здесь нужно понимать, что какой-то несовместимости с продуктами питания в принципе особо не существует, потому что наш организм устроен так, что он приучен к смешанному питанию, поэтому грейпфрутовый сок вызвать каких-то несварений, непереварений и так далее не может", – успокоила она.

Сода или апельсиновый сок не помогут избавиться от изжоги, уверены диетологи. Так, у первой есть эффект рикошета, когда она сначала гасит кислотность, а потом организм это компенсирует и выделяет слишком много кислоты. А из-за цитрусов возникает заброс кислоты из желудка в пищевод, отмечают специалисты.

