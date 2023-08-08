Более трети россиян признались, что не отдохнули полноценно за первые два месяца лета

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Более трети россиян (42%) признались, что не отдохнули полноценно за первые два месяца лета. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование группы "Ренессанс страхование" и Ozon Travel.

Всего в опросе приняли участие более 1,5 тысячи респондентов. Из них 28% назвали причиной отсутствия полноценного отдыха недостаточное количество отпускных дней.

По данным аналитиков, 39% участников оказались не удовлетворены отпуском, потому что не смогли расслабиться. От отдыха их отвлекали переживания за работу (19%), плохая погода (18%) и родственники в случае совместной поездки (17%).

Респонденты также указывали такие причины, как боязнь за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%). Помимо этого, 51% опрошенных тревожится из-за кражи или потери багажа. Потерять банковскую карту и важные документы боятся 42% респондентов.

Добавляется, что 41% россиян переживает, что они заболеют или отравятся местной едой.

Ранее россияне заявили, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней. Короткий отпуск чаще устраивает граждан в возрасте до 34 лет. В свою очередь, в продолжительном отдыхе больше нуждаются представители старшего поколения.

До этого сообщалось, что большинство россиян (53%) считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. Большая часть сотрудников, предпочитающих не выполнять рабочие обязанности во время отдыха, оказалась в медицине.

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