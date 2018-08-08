Экологические проекты станут приоритетом предвыборной программы Собянина

Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин обсудил экологические аспекты предвыборной программы с экспертным сообществом в своем избирательном штабе, передает Агентство "Москва".

Собянин отметил, что у всех больших городов есть проблемы с экологией, а решить их непросто из-за большого количества автомобилей на улицах.

"Сразу скажу, что за последние семь лет количество машин в Москве увеличилось на миллион и достигло астрономической цифры в 4,5 миллиона, в Подмосковье – около 3 миллионов. В нашей небольшой агломерации больше 7 миллионов машин", – сказал Собянин. По его словам, есть проблемы и в промышленности.

"Есть проблемы работы с точки зрения работы коммунального сектора. Есть проблемы, связанные с отходами, с озеленением города. Все эти направления очень важны для экологии", – сказал кандидат в мэры Москвы.

Сергей Собянин отметил, что 90% выбросов исходит от машин, но развитие общественного транспорта и жесткие требования к нему позволяет снизить уровень негативного воздействия на городскую экологию.

По словам кандидата в мэры, все эти проекты чрезвычайно сложные, трудные, но они вполне реализуемы. "Москва двигается так же, как и все большие мировые города, с каждым годом улучшая показатели, несмотря на то, что и количество машин растет, и население растет, но и воздух становится чище, и вода становится чище, и почва. Город приобретает дополнительные сотни тысяч деревьев и кустарников каждый год", – подчеркнул Собянин.

Также кандидат поддержал установку контейнеров для раздельного сбора мусора в общественных местах и на транспортно-пересадочных узлах. С такой инициативой выступил координатор молодежного эколого-волонтерского движения "МосЭко" Михаил Антонцев.

Кандидат в мэры столицы попросил экспертное сообщество предложить, где установить специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. "Мы определим точки в транспортно-пересадочных узлах, в каких-то общественных местах, где большой поток людей. Попробуем, как это работает", – сказал Собянин.

Директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм, в свою очередь, предложил озеленять крыши и собирать дождевую воду с крыш для полива растений. По его словам, в столице уже есть несколько домов, которые существуют с озелененными крышами. "Главное, что такая крыша может существовать практически вечно за счет того, что растения подпитываются с помощью ультрафиолета", – отметил он.

Ученый-зоолог и зоогеограф, профессор МГУ Николай Дроздов предложил обсудить вопросы содержания животных в городе, в частности проживание бездомных собак в приютах. Сергей Собянин отметил, что в Москве количество собак и кошек, которые поступают в питомники, равно количеству кошек и собак, которых москвичи забирают себе. "Поэтому количество животных в питомниках у нас стабилизировалось", – сообщил кандидат.

Также обсуждались вопросы озеленения городских территорий, очистка питьевой воды, использование экологических технологий в строительстве жилья, просветительские программы в области экологии для москвичей.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".