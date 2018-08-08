Корпорация Apple опровергла сообщения о подслушивании пользователей iPhone

8 августа, 11:52
Фото: depositphotos/duha127
Смартфоны iPhone не записывают голоса пользователей без их разрешения, также это не могут делать сторонние приложения. Об этом заявило руководство корпорации Apple конгрессменам США, которые требовали прокомментировать появившееся ранее в СМИ сообщения о том, что смартфоны iPhone якобы записывают речь пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как отмечается, корпорация Apple направила письмо в ответ на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США, которые требовали от компании комментариев.
В некоторых СМИ ранее появилась информация, что Siri записывает разговоры пользователей. Для того, чтобы воспользоваться помощником нужно произнести фразу "Привет, Siri". Однако некоторые эксперты предположили, что смартфоны в ожидании упомянутой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять все, что произносят пользователи.
В корпорации опровергли эти обвинения.
Ранее сообщалось, что голосовой помощник Siri от компании Apple прервал выступление британского министра обороны Гэвина Уильямсона, когда тот рассказывал парламенту о борьбе с терроризмом. Искусственному интеллекту показалось, что к нему обратились с запросом "Сирия".
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