Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

8 августа, 11:52

Корпорация Apple опровергла сообщения о подслушивании пользователей iPhone

общество технологии за рубежом

Фото: depositphotos/duha127

Смартфоны iPhone не записывают голоса пользователей без их разрешения, также это не могут делать сторонние приложения. Об этом заявило руководство корпорации Apple конгрессменам США, которые требовали прокомментировать появившееся ранее в СМИ сообщения о том, что смартфоны iPhone якобы записывают речь пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечается, корпорация Apple направила письмо в ответ на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США, которые требовали от компании комментариев.

В некоторых СМИ ранее появилась информация, что Siri записывает разговоры пользователей. Для того, чтобы воспользоваться помощником нужно произнести фразу "Привет, Siri". Однако некоторые эксперты предположили, что смартфоны в ожидании упомянутой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять все, что произносят пользователи.

В корпорации опровергли эти обвинения.

Ранее сообщалось, что голосовой помощник Siri от компании Apple прервал выступление британского министра обороны Гэвина Уильямсона, когда тот рассказывал парламенту о борьбе с терроризмом. Искусственному интеллекту показалось, что к нему обратились с запросом "Сирия".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать