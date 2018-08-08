С осужденного за хищение бывшего главы РАО взыскали почти 250 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

С бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова взыскали 247,5 миллионов рублей. Решение вынес Пресненский суд Москвы, частично удовлетворив исковые требования, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда Алексея Черникова, решение приняли около месяца назад.

Также с Федотова взыскали в доход бюджета Москвы госпошлину в размере 60 тыс. рублей.

Федотова осудили на 1,5 года колонии за крупное хищение. Суд в рамках обеспечительных мер арестовал имущество и денежные средства в пределах заявленной изначально цены иска РАО в размере почти 295 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемых в хищении двух миллиардов рублей у крупной энергетической компании. Задержанные, как полагает следствие, заключали фиктивные договоры купли-продажи нефтепродуктов.