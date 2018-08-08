С осужденного за хищение бывшего главы РАО взыскали почти 250 млн рублей

8 августа, 11:05
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
С бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова взыскали 247,5 миллионов рублей. Решение вынес Пресненский суд Москвы, частично удовлетворив исковые требования, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря суда Алексея Черникова, решение приняли около месяца назад.
Также с Федотова взыскали в доход бюджета Москвы госпошлину в размере 60 тыс. рублей.
Федотова осудили на 1,5 года колонии за крупное хищение. Суд в рамках обеспечительных мер арестовал имущество и денежные средства в пределах заявленной изначально цены иска РАО в размере почти 295 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что столичные полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемых в хищении двух миллиардов рублей у крупной энергетической компании. Задержанные, как полагает следствие, заключали фиктивные договоры купли-продажи нефтепродуктов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: