Виктория Скрипаль планирует поехать в Лондон

Виктория Скрипаль заявила о намерении поехать в Лондон в качестве сопровождающей 90-летней матери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Она подчеркнула, что ее бабушка Елена Яковлевна Скрипаль – человек больной, и ей необходимо сопровождение, передает РИА Новости.

Посольство Великобритании два раза отказывало Виктории Скрипаль в визе.

"У нее болен сын. Там внучка. Мы от ее имени подаем на визу. Потому что мне подавать совершенно бесполезно, они и в третий раз откажут, меня почему-то ни под каким соусом туда не хотят пускать", – сказала она.

Скрипаль отметила, что ее права человека нарушаются.

"Им все равно придется давать ей и мне визу. Конечно, они могут дать визу ей, а мне отказать…", – подчеркнула она.

Семья, по словам Виктории, рассматривает вопрос подачи документов на визу от имени Елены Яковлевны.

Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Великобритания обвиняет Россию в причастности к нападению. Предполагается, что в покушении участвовали две группы киллеров – перевозчики яда и исполнители отравления.

Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой. Его якобы получили с записей камер видеонаблюдения. Сообщалось также, что Лондон запросит выдачу двух россиян, подозреваемых по делу.