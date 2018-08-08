Виктория Скрипаль планирует поехать в Лондон

8 августа, 10:01
Виктория Скрипаль заявила о намерении поехать в Лондон в качестве сопровождающей 90-летней матери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Она подчеркнула, что ее бабушка Елена Яковлевна Скрипаль – человек больной, и ей необходимо сопровождение, передает РИА Новости.
Посольство Великобритании два раза отказывало Виктории Скрипаль в визе.
"У нее болен сын. Там внучка. Мы от ее имени подаем на визу. Потому что мне подавать совершенно бесполезно, они и в третий раз откажут, меня почему-то ни под каким соусом туда не хотят пускать", – сказала она.
Скрипаль отметила, что ее права человека нарушаются.
"Им все равно придется давать ей и мне визу. Конечно, они могут дать визу ей, а мне отказать…", – подчеркнула она.
Семья, по словам Виктории, рассматривает вопрос подачи документов на визу от имени Елены Яковлевны.
Экс-полковника ГРУ и его дочь пытались отравить 4 марта. Великобритания обвиняет Россию в причастности к нападению. Предполагается, что в покушении участвовали две группы киллеров – перевозчики яда и исполнители отравления.
Кроме того, Скотланд-Ярд составил фоторобот главной подозреваемой. Его якобы получили с записей камер видеонаблюдения. Сообщалось также, что Лондон запросит выдачу двух россиян, подозреваемых по делу.
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