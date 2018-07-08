Дожди с грозами придут в столицу в воскресенье

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Дождливая погода с грозами и сильным ветром ожидается в столице в воскресенье, 8 июля. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ночью – около 15 градусов выше нуля.

Небо будет облачным с прояснениями. Дожди пройдут по всему городу, в некоторых районах осадки будут достаточно сильными. Возможны грозы.

Направление ветра может меняться с западного на северо-западное, скорость составит до 10 метров в секунду. А при порывах она вырастет до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Из-за дождей и усиления ветра на 8 июля в столице объявили желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.

Ранее синоптики сообщали, что до конца выходных столичный регион будет находиться под влиянием высокого малоподвижного циклона, из-за которого понизилась температура и пришли дожди.

Тепло же вернется в город только в начале следующей недели, а к середине может установиться настоящая жара, в среду 11 июля обещают аж 28 градусов выше нуля.