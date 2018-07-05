Тепло вернется в столицу в начале следующей недели

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Температура воздуха в Москве начнет повышаться с началом следующей недели. При этом кратковременные дожди сохранятся, сообщает Гидрометцентр России.

До конца выходных столичный регион будет находиться под влиянием высокого малоподвижного циклона, из-за которого понизилась температура и пришли дожди.

В пятницу, 6 июля, ночью возможен небольшой дождь, в мегаполисе температура опустится до +12... +14 градусов. Днем также местами выпадут осадки, после полудня ожидается +22... +24 градусов.

В выходные временами будет идти дождь. Ночью температура составит те же +12... +14 градусов, днем – до +22 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется уже до +25 градусов. Во вторник станет теплее еще на два градуса.