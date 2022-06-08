Больше половины россиян хотели бы сократить рабочие часы летом – опрос

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Больше половины россиян (60%) хотели бы сократить рабочие часы в летнее время. При этом 38% предпочли бы ничего не менять, а 2% увеличили бы время работы, следует из опроса "Работы.ру".

Мнения тех, кто хотел бы сократить рабочие часы разделились поровну – одни уменьшили бы работу до 6 часов пять дней в неделю, а другие – до четырех дней. При этом на уменьшение зарплаты готовы только 23%, а 77% опрошенных сохранили бы имеющийся уровень выплат.

В исследовании приняли участие более 3 тысяч россиян старше 18 лет, передает RT.

Ранее сообщалось, что под сокращение в ближайшие 6 месяцев могут подпасть специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники. Согласно исследованию, о планах сократить менеджеров по продажам заявили 17% компаний.

