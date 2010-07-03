Аллергиков предупредили о раннем пылении злаковых растений

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В этом году злаковые растения (второй по значимости аллерген) из-за необычайно жаркой погоды в центральных регионах России могут начать цвести раньше. Об этом предупредила палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова.

"Появление первых пыльцевых зерен злаков мы ожидаем в третьей декаде мая. В этом году жарко, и некоторые злаки уже сейчас начинают выколашиваться, то есть растение готовится к цветению. Пик пыления обычно приходится на июнь - начало июля, заканчивается где-то к концу июля или к первым числам августа. Если погода будет такая же теплая, как сейчас, то злаки начнут цвести раньше", – сказала она Агентству "Москва".

Сейчас в воздухе Москвы и Подмосковья еще есть пыльца березы, и начинает пылить дуб. Полное завершение цветения деревьев ожидается ко второй половине мая. К третьей декаде мая раннецветущие деревья заканчивают пыление или их концентрация снижается до таких уровней, которые не причиняют беспокойства аллергикам.

Северова добавила, что ситуация будет зависеть от погоды. Если пойдут дожди, что из атмосферы вымоется вся пыльца. В начале или середине августа будет цвести полынь, а это пик третьей волны сезона пыльцевой аллергии для центральной России.

Ранее Минздрав сообщил, что есть три вида пыления. Первый – пик пыления березы, ольхи, орешника и других деревьев (приходится на апрель и май). В июне и июле происходит пыление злаковых трав, таких как пшеница, рожь, овес. Сорные дикорастущие растения, например, полынь, пылят с августа по сентябрь.