В Совфеде оценили идею об отмене оплаты общежития для студентов из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила идею министерства науки и высшего образования снизить или отменить плату за общежитие в вузах на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

По ее мнению, это разумно. "Мы понимаем, что те студенты, которые сейчас не пребывают, а уехали домой и находятся на дистанционном обучении, не пользуются водой и коммунальными услугами, и, соответственно, плата должна быть снижена", – цитирует Гумерову RT.

Она подчеркнула, что оставшимся в общежитиях студентам должна быть оказана помощь и поддержка.

Ранее Минобрнауки направило письмо ректорам вузов с предложением снизить или отменить плату за общежитие из-за эпидемии коронавируса. В настоящий момент общежития покинули 495 тысяч студентов, остались 312 тысяч.

Стипендии российские студенты и аспиранты получат в полном объеме. Все социальные гарантии как студентов, так и преподавателей будут предоставлены.

31 марта стало известно, что из-за пандемии перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели, в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.

С 6 апреля Минобрнауки рекомендовало вузам вернуться к учебе. Занятия советуют проводить удаленно.