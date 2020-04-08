В Совфеде оценили идею об отмене оплаты общежития для студентов из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила идею министерства науки и высшего образования снизить или отменить плату за общежитие в вузах на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
По ее мнению, это разумно. "Мы понимаем, что те студенты, которые сейчас не пребывают, а уехали домой и находятся на дистанционном обучении, не пользуются водой и коммунальными услугами, и, соответственно, плата должна быть снижена", – цитирует Гумерову RT.
Она подчеркнула, что оставшимся в общежитиях студентам должна быть оказана помощь и поддержка.
Ранее Минобрнауки направило письмо ректорам вузов с предложением снизить или отменить плату за общежитие из-за эпидемии коронавируса. В настоящий момент общежития покинули 495 тысяч студентов, остались 312 тысяч.
Стипендии российские студенты и аспиранты получат в полном объеме. Все социальные гарантии как студентов, так и преподавателей будут предоставлены.
31 марта стало известно, что из-за пандемии перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели, в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.
С 6 апреля Минобрнауки рекомендовало вузам вернуться к учебе. Занятия советуют проводить удаленно.
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