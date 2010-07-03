Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К концу недели в столичный регион вернутся ночные заморозки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что в начале недели в столице и области будет преимущественно облачная погода, местами город накроют дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

В понедельник, 8 апреля, в столице температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла, по области – до 7–12 градусов со знаком плюс. Во вторник в городе температура будет только расти и составит плюс 14–16 градусов, в Подмосковье – 11–16 градусов.

Уже в среду-четверг в столичный регион придет небольшое похолодание: температура воздуха в Москве упадет до 10–13 градусов, в области – до 9–14 градусов. При этом уточняется, что возможны небольшие дожди.

В пятницу температура воздуха опустится до 5–10 градусов, а в субботу до 4–9 градусов тепла. При этом ночная температура в выходные дни понизится до 0 градусов.

Ранее москвичей призвали отказаться от машин 8 апреля из-за непогоды и "визитов высшего уровня". Автомобилистам напомнили, что вечерний час пик начнется в 16:00 и завершится лишь после 20:30.