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12:52

Москвичей призвали отказаться от машин из-за "визитов высшего уровня"

транспорт дороги

12:52

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Столичных автомобилистов попросили отказаться от машин 8 апреля из-за непогоды и "визитов высшего уровня". С таким призывом к водителям обратился ЦОДД в своем микроблоге в Twitter.

"По возможности откажитесь сегодня от машины. Дорожная ситуация будет очень сложной", – предупредили специалисты центра. Автомобилистам напомнили, что вечерний час пик начнется в 16:00 и завершится лишь после 20:30.

"Кроме ограничений на юго-востоке, на трафик повлияют международные визиты высшего уровня и погода", – сказано в сообщении. По прогнозам синоптиков, в столице в понедельник ожидаются дождь и ветер.


Ранее москвичам рекомендовали избегать поездок на юго-восток столицы на личном транспорте. В частности, по данным ЦОДД, лучше не ехать на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Движение транспорта там затруднено из-за строительства Некрасовской линии метро.

Кроме того, во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии приоритет на дорогах получил городской транспорт. Автобусы КМ перевозят жителей юго-востока столицы по выделенным полосам. Ограничения будут действовать до 04:30 четверга, 11 апреля.

Как наземный транспорт перевозит жителей ЮВАО во время закрытия участка метро

транспорт дороги

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