Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в понедельник, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура составит 9-11 градусов тепла. В ночь на вторник может похолодать до пяти градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Московской области в первый день рабочей недели температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 3 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра на понедельник объявлен желтый уровень погодной опасности.

Более благоприятной картина за окном станет уже во вторник. 9 апреля в столичном регионе заметно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до плюс 14−16 градусов.