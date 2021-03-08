Тимофей Баженов и Алла Духова поздравили москвичек с 8 Марта

Фото: Марина Иванова

Художественный руководитель шоу-балета "Тодес" Алла Духова и телеведущий Тимофей Баженов поздравили москвичек с Международным женским днем в театре "Тодес", где накануне была представлена праздничная программа.

"Дорогие наши красавицы! Счастья вам, здоровья, изобилия, радости и удачи всегда и во всем! С теплым и ясным праздником, с 8 Марта! Пусть весеннее солнышко растопит все печали, согреет своими лучами и подарит чудесное настроение. Желаю вам бесконечного везения, восхитительной любви, и абсолютного счастья", – сказала Духова на открытии программы.

Она также представила публике своего друга Тимофея Баженова, который, в свою очередь, не просто поздравил присутствующих в зале женщин, но и подарил им цветы.

"Я попросил своих друзей раздать эти скромные цветы, чтобы вы не забывали, что вы для нас, мужчин, украшение нашей жизни. Если вы будете улыбаться – нам от этого будет теплее на душе. И поэтому, прекрасные дамы, я желаю вам тепла, заботы, защиты, любви и сегодня, в этот день, и завтра – и всю жизнь. Пусть этот год будет для вас счастливым!" – пожелал Баженов.

Кроме того, телеведущий рассказал публике о том, какую важную роль мама и бабушка сыграли в его жизни, отметил красоту жительниц Москвы, а также лично поздравил их в фойе театра во время перерыва.

Ранее москвичек с 8 Марта поздравил Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что женщины умело сочетают заботу о семье с профессиональной самореализацией и карьерой. Это является их уникальным даром, считает мэр.