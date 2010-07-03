Дождь и ветер ожидаются в Москве 8 марта

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Дождь, порывистый ветер и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 8 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта.

Максимальная температура воздуха составит от 0 до плюс 5 градусов тепла. Будет дуть южный ветер, местами порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Ранее сообщалось, что по случаю Международного женского дня гостей 18 столичных парков ожидают цветочный забег, ледовая дискотека, концерты и мастер-классы.