08 февраля, 15:02События
Москва 24: правозащитники расскажут, как развестись, чтобы ребенок не пострадал
Фото: depositphotos/motortion
9 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Развод и дети: как защитить интересы ребенка?".
Что делать бывшим супругам после развода, если они не могут договориться о том, с кем будут жить их дети? Об этом и многом другом будут рассказывать:
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- юрист по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова;
- руководитель "Центра медиации и социально-правовой помощи" ГБУ Москвы (центр "Содействие") Ольга Грачева;
- вице-президент АНО "Национальная ассоциация исследователей синдрома отчуждения родителя" Максим Бобков.
Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 14:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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