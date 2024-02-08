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08 февраля, 15:02

События

Москва 24: правозащитники расскажут, как развестись, чтобы ребенок не пострадал

Фото: depositphotos/motortion

9 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Развод и дети: как защитить интересы ребенка?".

Что делать бывшим супругам после развода, если они не могут договориться о том, с кем будут жить их дети? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • юрист по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова;
  • руководитель "Центра медиации и социально-правовой помощи" ГБУ Москвы (центр "Содействие") Ольга Грачева;
  • вице-президент АНО "Национальная ассоциация исследователей синдрома отчуждения родителя" Максим Бобков.


Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 14:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществодетипресс-конференция
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