14:01События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 400-летию городского округа Люберцы
Фото: ТАСС/ Марина Лысцева
9 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 400-летию городского округа Люберцы.
О проектах по благоустройству и праздничной программе в честь юбилея будут рассказывать:
- вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин;
- глава городского округа Люберцы Владимир Волков;
- председатель оргкомитета "Люберцы-400", народный артист РФ Николай Расторгуев;
- актриса, общественный деятель Яна Поплавская;
- журналист, член Общественной палаты Подмосковья Гузель Камаева.
Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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