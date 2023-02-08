Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 400-летию городского округа Люберцы

Фото: ТАСС/ Марина Лысцева

9 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 400-летию городского округа Люберцы.

О проектах по благоустройству и праздничной программе в честь юбилея будут рассказывать:



вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин;

глава городского округа Люберцы Владимир Волков;

председатель оргкомитета "Люберцы-400", народный артист РФ Николай Расторгуев;

актриса, общественный деятель Яна Поплавская;

журналист, член Общественной палаты Подмосковья Гузель Камаева.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!