Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:01

События

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 400-летию городского округа Люберцы

Фото: ТАСС/ Марина Лысцева

9 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 400-летию городского округа Люберцы.

О проектах по благоустройству и праздничной программе в честь юбилея будут рассказывать:

  • вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин;
  • глава городского округа Люберцы Владимир Волков;
  • председатель оргкомитета "Люберцы-400", народный артист РФ Николай Расторгуев;
  • актриса, общественный деятель Яна Поплавская;
  • журналист, член Общественной палаты Подмосковья Гузель Камаева.

Смотрите прямую трансляцию 9 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика