Зоологический музей МГУ открывает свою цифровую копию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля открывает цифровой музей, в котором можно будет посмотреть фотографии, почитать заметки о работе ученых, послушать подкасты и коллекцию звуков природы. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

"Зоологический музей МГУ в День российской науки 8 февраля представил публике свой цифровой двойник. Впервые самый крупный университетский музей страны покажет научные коллекции в онлайн-пространстве", – указано в сообщении.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что цифровизация научных коллекций является важным этапом учета научного наследия и сообщил, что в Зоологическом музее хранится одно из крупнейших собраний объектов мировой фауны.



Директор Зоологического музея МГУ Михаил Владимирович Калякин заявил, что целью цифровой копии музея является создание "позитивного опыта взаимодействия виртуального посетителя с виртуальной экспозицией". Цифровой двойник Зоологического музея доступен по ссылке.

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